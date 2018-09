Diskussion um Spülmobil

Große Vorhaben werfen bei den Vereinen ihre Schatten voraus. So kam bei der ersten Sitzung der Interessengemeinschaft (IG) nach der Sommerpause unter dem Vorsitzenden Gabor Kollanyi keine Langeweile auf.

Rathaus-Amtsleiter Roland Strieker musste die Bilanz des städtischen Ferienprogramms auf das kommende Treffen verschieben, weil die Sommerferien erst kurz vorbei waren. „Auf den ersten Blick ist alles bestens gelaufen“, so sein erster Eindruck, dem er ein Dankeschön für den großen Einsatz der Vereine folgen ließ.

Eine rege Diskussion entbrannte über die Notwendigkeit eines Spülmobils für größere Veranstaltungen und Feste in der Stadt, welches Redakteur Andreas Lin in einer Kolumne in dieser Zeitung empfohlen hatte. Ein Bedarf gäbe es in jedem Fall, denn in absehbarer Zeit sollen Papptellern und Plastikgeschirr abgeschafft werden. Die IG als Dachorganisation der Vereine werde an diesem Thema dranbleiben, vor allem in Hinblick auf Miete oder Kauf, wie auch Wartung, technische Betreuung, Standort und Hygienevorschriften. Erneut wurde die Schaffung eines Festinventar-Infopools angeregt, in dem sich die Vereine gegenseitig mit Tischen, Bänken, Sonnenschirmen und Zelten aushelfen können.

Bereits jetzt wirft die im kommenden Jahr anstehende 50-jährige Städtepartnerschafts-Jumelage mit Lunéville ihre Schatten voraus. Die offiziellen Hauptfestlichkeiten dazu finden in Frankreich (11./12. Mai), wir berichteten) statt. Seitens der Lunéviller Stadtspitze denke man in diesem Zusammenhang auch an eine Reaktivierung der früheren „Boom- sportiv“-Veranstaltungen. Es soll nun schnellstens ermittelt werden, welche Vereine sich ein Mitmachen vorstellen können und ob diese Plattform auch auf kulturtreibende Vereine erweitert werden kann und soll.

Muster für Datenschutzerklärung

Hinsichtlich der Nutzung von Hallen, Sportstätten und weiteren Baulichkeiten auf den früheren US-Kasernenflächen steht fest, dass zunächst die Stadt Eigentümerin sein muss. Auch die seit Monaten immer wieder hochkochende Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung mit ihren Auswirkungen auf die Arbeit der Vereine stand auf der Tagesordnung. Die Homepage der IG kann in Bezug auf Impressum und Datenschutzerklärung als eine Musterseite Verwendung finden. Den Mitgliedsvereinen werden verschiedene Links zur Verfügung gestellt, die auch auf eine unterstützende „Schritt-für-Schritt-Anleitung“ zugreifen.

Am Ende hatte jeder Verein noch die Möglichkeit, seine Vereinsveranstaltungen bekannt zu geben, die in Kürze auch auf der IG-Homepage ersichtlich sind. rie

