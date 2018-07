Anzeige

Die Europa-Union Rhein-Neckar initiiert am heutigen Montag um 19 Uhr einen Diskussionsabend mit dem langjährigen Mitglied des EU-Parlaments, Michael Theurer, im Palais Hirsch.

Die Europäische Union (EU) hat in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel bewegt, sie ist bei den Menschen angekommen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Dennoch zeigt sich immer wieder, nicht nur in der aktuellen politischen Lage, wie filigran das System ist.

„Die Wahlen zum Europäischen Parlament im kommenden Jahr sind die zentrale Möglichkeit zum Dialog zwischen Bürgern und Politik. Es gilt, die Wege zur Weiterentwicklung des größten Friedens- und Wirtschaftsprojekts in der europäischen Geschichte aufzuzeigen“, heißt es weiter. Theurer wird Einblicke geben und anschließend Rede und Antwort stehen. zg