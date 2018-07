Anzeige

Viele Bürger besorgt der Rechtsruck in unserem Land. In dieser Zeit stellen sich Menschen die Frage, was uns eigentlich verbindet und wie wir ein gemeinsames Gefühl der Zugehörigkeit schaffen können. Wie schaffen wir sozialen Zusammenhalt? Wie schaffen wir eine gemeinsame Heimat, um mit Optimismus in die Zukunft zu blicken, gerade wenn sie so manche Herausforderung für uns parat hält? „Was ist das eigentlich: Heimat? Darüber wollen wir miteinander diskutieren“, schreibt Dr. Bayaz in seiner Ankündigung für den Abend. Der Eintritt zu dieser öffentlichen Veranstaltung ist natürlich frei. zg

