„Diversity“ im Unternehmen

Im Fachgespräch „Vielfalt als Chance – Alternative Wege der Fachkräftebindung“ am Donnerstag, 6. Juni, von 18 bis 20 Uhr im Alten Rathaus Weinheim wird in einem Vortrag sowie durch ein Praxisbeispiel vermittelt, was „Diversity“ im Unternehmenskontext bedeutet und welche Vorteile eine vielfaltsorientierte Personalpolitik bieten kann. Ein interaktiver Austausch bietet neue Ideen. Die Veranstaltung richtet sich an Personalverantwortliche und Führungskräfte aus klein- und mittelständischen Unternehmen.

Das Fachgespräch wird veranstaltet vom Welcome Center Rhein-Neckar und der Kontaktstelle Frau und Beruf in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Weinheim. Die Teilnahme ist kostenlos mit Anmeldung per E-Mail an regina.schaefer@rhein-neckar-kreis.de bis Freitag, 31. Mai. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.05.2019