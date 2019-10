Dixie, Blues, Calypso, Folk und sogar Bigband-Sound

Was sind sie doch für ein wichtiger Anker im kulturellen Leben der Stadt geworden, die Schwetzinger Jazztage. Wer sich an die kritische Beäugung zu Beginn erinnert, der freut sich umso mehr darüber, dass sie sich so schön am Musikmarkt durchgesetzt haben. Jetzt am Wochenende geht’s in die entscheidende Runde. Am heutigen Freitag, 18. Oktober, spielt Daniele di Bonaventura und seine Band Union um 20 Uhr im Rokokotheater. Und es gibt noch einige Tickets an der Abendkasse, die eine Stunde vor Beginn öffnet.

Der unbestrittene Publikumsmagnet der Jazztage ist aber der Kneipenjazz, der am Samstag, 19. Oktober, die Innenstadt an neun Plätzen zum Grooven bringt. Los geht’s um 21 Uhr. Um Mitternacht werden dann die letzten Zugaben ertönen – und das Ganze bei freiem Eintritt, da sollte es Ehrensache sein, dass die Besucher wenigstens ein Getränk bestellen, immerhin beteiligen sich ja die Wirte an den Kosten für die Bands.

Hier ein kleiner Überblick über die Locations und die Gruppen: Im „Grünen Hof“ in der Zähringerstraße treten diesmal die „Red Hot Dixie Devils“ auf, die einmal mehr zeigenwollen, dass Dixieland alles andere als ein alter Hut ist. Im Gegenteil, die vier Musiker reißen ihr Publikum mit.

In „Die Planke“ gegenüber der Evangelischen Stadtkirche übernimmt das „Beyer/Bunge/Schädlich-Trio“ das musikalische Zepter und bringt Interpretationen des Mainstream-Jazz auf die Bühne.

Im „Havanna“ im Fußgängerbereich der Mannheimer Straße gehen Dieter Reinberger und Jürgen Schultz alias „Bluesgosch“ an den Start. Diese sehr eigenen Musiker mit ihrem eher derben Kurpfälzisch in den gecoverten Liedern wollen ihr Publikum musikalisch überraschen. Im „Ristorante Quadrato“ an der Ecke Mannheimer- und Carl-Theodor-Straße heißt die Stammband seit vielen Jahren „K.J. Dallaway and Friends“. Die Formation um den trinidadischen Trompeter Dallaway lässt gerne karibisch infizierten Jazz erklingen. Und sie ist gut für coole Gute-Laune-Musik.

Weiter geht es mit „Double View feat“ im „Aposto“ am Schlossplatz. Die sechs Musiker verbinden den Jazz mit Rockelementen und das mit einer Begeisterung, die kaum einen Zuhörer unberührt lassen werden wird. Erstmals mit von der Partie ist das Welde-Brauhaus in der Mannheimer Straße. Dort tritt das Trio „Dschässlong“ mit alten Folksongs, Balladen und jazzigem Swing auf.

Im „Walzwerk“ am Schlossplatz werden die vier Vollblutmusiker von „Living Groove“ mit einer Interpretation neuer und alter Popsongs die Regie übernehmen. Die Brasilianerin Ingnez Carvalho zaubert mit ihrem Trio die Musik Südamerikas ins „Kaffeehaus“ am Schlossplatz. Schlussendlich gibt es im „Blauen Loch“ in der Zeyher-Straße dank der „Bigband 17“ auch noch diesen genialen Sound auf die Ohren.

Die Jazztage enden am Sonntag, 20. Oktober, ab 15 Uhr mit Jazz für Jung und Alt in der Hirschacker-Grundschule, der Eintritt ist frei. zg

