DJKler holen Landestitel

Gleich zwei große Bogensportturniere hielten die Schützen der DJK Schwetzingen in Atem. Die Landesmeisterschaft in der Disziplin 3 D wurde in Bad Schönborn ausgetragen und gleich sieben DJKler gingen dort an den Start.

Am ersten Wertungstag durfte jeder Teilnehmer höchstens drei Pfeile auf die aus speziellem Kunststoff hergestellten Tieratrappen schießen, wobei der erste Treffer den Durchgang beendete. Die insgesamt 28 Ziele waren auf einem zirka sieben Kilometer langen Parcours in Feld und Wald rund um das Bogensportgelände der Kraichgauer Bogenschützen verteilt. Am Ende des zweiten Tages, an dem die sogenannte „Hunter“-Runde mit nur noch einem Schuss pro Ziel stattfand, durften sich die Schwetzinger Pfeilfrösche über drei Medaillen freuen. Dimitrios Avdemiotis (U20mJB) belegte den ersten Platz, Katrin Beier-Wille (Damen Jb) holte sich Silber und Hartmut Rauch (H Ü45 Jb) Rang drei.

Tanja Wagner (Damen Jb), Ioannis Avdemiotis (H Ü45 Jb) und Erwin Rohwer (H Ü55 Jb) belegten jeweils die fünften Plätze in ihren Bogenklassen. Wolfgang Zahn (H Ü45 Jb) erreichte Platz sechs.

Spelger und Beier-Wille vorne

Eine Woche später waren die DJK- Turnierschützen auf der Landesmeisterschaft Fita in Schefflenz. Bei diesem Scheibenturnier werden jeweils 36 Pfeile auf vier verschiedene Distanzen geschossen. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen konnten sich die Schwetzinger über Plätze auf dem Siegerpodest freuen. Peter Spelger (H Ü65 Bb, Bild) und Katrin Beier-Wille (D Ü40 Jb) belegten jeweils Platz eins, Hartmut Rauch (H Ü45 Jb) wurde zweiter, Johannes Kirch (Herren Bb) sicherte sich den dritten Platz. Michael Röhrig wurde Fünfter. zg/Bild: Rauch

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.07.2019