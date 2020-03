Donnerstag trifft’s auch den Einzelhandel

„Es ist also soweit: Ab Donnerstag müssen wir unsere Geschäfte schließen!“ Vorsitzende Elke Ackermann-Knieriem leitet am späten Dienstagnachmittag diese E-Mail an die Mitglieder des Stadtmarketings (SMS) weiter. Zuvor hatte der Einzelhandel Nordbaden auf der Basis der Vereinbarung der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder eine Notverordnung des Landes

...