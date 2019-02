Dornröschenschlaf endet

Um zwei historische und derzeit ungenutzte Gebäude in der Stadt geht es in der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch: um das Rothacker’sche Haus in der Wildemannstraße und die ehemalige HofApotheke in der Hebelstraße. Beide Häuser sollen einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Das Rothacker’sche Haus soll komplett saniert und in Zukunft das öffentlich zugängliche Spargel- und Stadtmuseum beherbergen. Das bisherige Museum im sanierungsbedürftigen Karl-Wörn-Haus an der Südtangente und die derzeit noch in der Dreikönigstraße untergebrachte Touristeninformation sollen dabei integriert werden, heißt es in der Verwaltungsvorlage. So ist beabsichtigt, dass es in Kombination mit dem Parkplatz auf dem Alten Messplatz – der nach wie vor auch für Reisebusse zur Verfügung stehen soll – eine neue Willkommenskultur und Serviceorientierung für die zahlreichen Besucher in der Stadt geben wird. Das neue Museum soll neben der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte einen eigenen Bereich zum Thema „Spargel“ erhalten, zudem werden im Museum Wechselausstellungsbereiche für die verschiedenen Kunstausstellungen der Stadt und der Schwetzinger Kultur- und Kunstvereine integriert.

Eine mögliche Sanierung des Karl-Wörn-Hauses scheidet aus mehreren Gründen aus: Es ist für eine zeitgemäße museale Nutzung zu klein und ungeeignet, außerdem nicht barrierefrei. Es verfügt über kein ausreichendes Depot für die zahlreichen Ausstellungsobjekte. Es liegt zudem für Besucher zu abseits, so dass es faktisch nicht angenommen wird. Das Wörn-Haus könnte dann anderen geeigneten Zwecken (Vereine?) zugeführt werden.

Die Kosten für die Sanierung und Herstellung des Rothacker’schen Hauses werden in einer Machbarkeitsstudie auf etwa 9 Millionen Euro beziffert. Rund die Hälfte dieser Kosten entfällt allein auf den Erhalt, die Sanierung und die Herstellung der Nutzbarkeit des Gebäudes. Die weiteren Kosten entstehen durch die notwendigen Erweiterungsbauten und die vorgesehene Nutzung als Museum und Touristeninformation. Eine Förderung durch das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ ist bereits beantragt und würde bei positiver Bescheidung 45 Prozent der anerkannten förderfähigen Kosten des Projekts übernehmen. Ob dem Antrag stattgegeben wird, ist aktuell nicht absehbar. Die Entscheidung soll aber bald fallen.

Wohnhaus in Invalidengasse

Auch für das Gelände der ehemaligen Spargelgenossenschaft in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rothacker’schen Haus gibt es Pläne: Hier soll die Stadt oder vielmehr die in Vorbereitung befindliche städtische Wohnbaugesellschaft ein im Eigentum der Stadt verbleibendes Wohnhaus mit günstigen Mietwohnungen errichtet. Nach aktuellem Stand könnten dort bis zu 17 Wohnungen entstehen.

Noch viel älter ist das Gebäude der Hof-Apotheke direkt neben dem Rathaus: Im April 1780 hatte kein Geringerer als Kurfürst Carl Theodor höchstpersönlich die Genehmigung zur Eröffnung der Apotheke gegeben. Bis zu der Schließung Ende September 2002 war sie dort untergebracht, danach betrieb die Familie Krüger dort eine Museumsstube. 2017 beschloss der Gemeinderat, das Haus zu kaufen, um dringend benötigte Büroflächen für die Verwaltung einrichten zu können.

Auch hierfür wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, aus der drei mögliche Varianten für das Hauptgebäude entwickelt wurden. Bei allen drei Varianten besteht laut Verwaltungsvorlage die Möglichkeit, im Erdgeschoss die weitgehend erhaltene Einrichtung der Apotheke zu erhalten und für Bürgerserviceeinrichtungen zu nutzen.

Im Erdgeschoss können neben diesem Servicebereich bis zu vier, im ersten Obergeschoss fünf und im Dachgeschoss drei Büroräume mit einem Besprechungsraum oder einem Großraumbüro eingerichtet werden. In allen drei Varianten sind die grundsätzlichen Kosten für Planung, Rohbau, Zimmererarbeiten, Innenausbau, Elektroarbeiten, Aufzugserneuerung, Schließanlage, Turmschindelinstandsetzung und Fassadenanstrich in Höhe von rund 2,65 Millionen Euro enthalten. Weitere Kosten würden entstehen, je nachdem wie mit einem vorhandenen Anbau (Remise) verfahren wird.

