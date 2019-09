„Dougie & The Blind Brothers“ live

Im „Grünen Baum“ geht es am Freitag, 6. September, weiter mit der Livemusik-Tour. Bei freiem Eintritt spielen ab 21.30 Uhr „Dougie & The Blind Brothers“. Sie haben ihren Ursprung in Hockenheim und wollen sich nun auch in Schwetzingen einen Namen machen.

Das Trio um den charismatischen Sänger Daniel „Dougie“ Jasinski begeistert seit nun mehr als fünf Jahren auf verschiedensten Veranstaltungen in ganz Deutschland. Es ist alles handgemachter ehrlicher Rock ’n’ Roll. Durch das umfangreiche Repertoire ist für jeden Musikliebhaber der passende Titel dabei – von Elvis über AC/DC bis hin zu Prince. zg

