Dr. Marius Gartner folgt auf Beate Becker

Beate Becker gratuliert ihrem Nachfolger Dr. Marius Gartner. © RC

An der Spitze des Rotary-Clubs Schwetzingen-Kurpfalz steht jetzt Dr. Marius Gartner. Gemäß den Statuten übernimmt er die Führung des Service-Clubs aus den Händen seiner Vorgängerin Beate Becker, heißt es in einer Pressemitteilung. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, eure Präsidentin gewesen zu sein“, lautete das positive Fazit Beckers bei der Stabübergabe an den Nachfolger.

Als

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3760 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.07.2018