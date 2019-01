Dr. Ralf Göck einstimmig auf Platz 1 gewählt

Kreis.Stärke, Vielfalt und Kompetenz: Die Liste der SPD soll genau das sein. Die Fraktion schreibt in einer Pressemitteilung, dass sie sich für ihre Bürger starkmachen. „Wir wollen uns weiter für einen bürgernahen und gemeindefreundlichen Rhein-Neckar-Kreis einsetzen“, betonte SPD-Fraktionsvorsitzender Dr. Ralf Göck während der Nominierungskonferenz für den Kreistagswahlkreis 6 in der Brühler „Ratsstube“.

Die Delegierten der SPD Ortsvereine Schwetzingen, Brühl und Ketsch wählten dort ihre Kandidaten, die bei der Kreistagswahl am 26. Mai auf der SPD-Liste zur Wahl stehen. Auf Platz 1 der Liste wählten die Delegierten einstimmig den Brühler Bürgermeister und SPD-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Dr. Ralf Göck. Für angemessene Abfallgebühren und geringere finanzielle Umlagen aus den Gemeinden an den Kreis setzt er sich als Spitzenkandidat der Rhein-Neckar-Sozialdemokraten seit Jahren ein, „so dass sich junge Familien und ältere Mitbürger diese Ausgaben und unsere Gemeinden wichtige Investitionen leisten können“ beteuerte er überzeugt. „Wir kümmern uns um die Bürger aller Gemeinden und brauchen dafür auch die Unterstützung aus allen Gemeinden“, rief der Brühler Bürgermeister den versammelten Parteifreunden zu. Mit ebenfalls hoher Zustimmung gewählt, helfen auch die „zweitplatzierte“ Kreisrätin Monika Maier-Kuhn und der „drittplatzierte“ Kreisrat Hans-Peter Müller mit, die beide aus dem Schwetzinger Stadtrat bekannt sind und sich auch im Vereins- und Kulturleben der Spargelstadt um ihre Mitbürger kümmern. Aus Ketsch möchten sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerhard Jungmann (Platz 4) und Gemeinderat Tarek Badr (Platz 5) im Kreistag für ein soziales und gerechtes Zusammenleben einsetzen.

Auf den weiteren Plätzen folgen die Schwetzinger Stadträtin und Sängerbund-Vorsitzende Sabine Rebmann, die Brühler Gemeinderätin Gabriele Rösch, der 19-jährige Ketscher Jugendbeirat Moses Ruppert, der Schwetzinger Fraktionsvorsitzende Robin Pitsch, der Brühler Gemeinderat und Vorsitzende des Sportvereins Rohrhof Hans Hufnagel und die langjährige Ketscher Elternvertreterin Sandra Reiff. „Zur Unterstützung aus der Landespolitik“ übernimmt Landtagsabgeordneter Daniel Born den Platz 12. „Wir freuen uns sehr, den Wählern eine gute Mischung aus engagierten Frauen und Männern sowie aus jüngeren und erfahrenen Kandidaten zu bieten“, berichtet der Wahlleiter und Brühler Ortsvorsitzender Hendrik Sessler zufrieden, der die Wahl mit seinen Kollegen Simon Abraham (Schwetzingen) und Jens Rebmann (Ketsch) durchgeführt hatte.

Forderungen aus 2014 erledigt

Vor der Wahlhandlung hatte Ralf Göck eine positive Bilanz des Wirkens seiner Fraktion gezogen: „Die 20 Forderungen aus dem Jahre 2014 sind im Wesentlichen abgearbeitet“. Das beginne bei den Programmen für Langzeitarbeitslose, wie etwa das Beschäftigungsprojekt im Landratsamt oder die „Stromsparhelfer“, und führe weiter über die Unterstützung für weitere Pflegestützpunkte und die Anregung für einen Kreis-Seniorenplan. Außerdem seien verbesserte Sätze für Tagesmütter als auch ein niedrigerer Kreisumlagehebesatz erreicht worden. Junge Migranten würden inzwischen besser integriert, in allen Schulen gebe es Möglichkeiten für Schulsozialarbeit, was für die Prävention sehr wichtig sei, und in allen Kreis-Schulen sei vieles erneuert und saniert worden. Aus dem Bereich der Umwelt führte Göck den verbesserten Nahverkehrsplan, die erhöhte Kreisförderung für den öffentlichen Nahverkehr und die gebührenfreie Bio-Tonne an. „Das sind Erfolge, auf denen man durchaus aufbauen kann!“, bekräftige Göck. „Und wir brennen darauf, hieran weiterzuarbeiten“, leitete Göck zum Wahlprogramm über. Der Kampf für ein Sozialticket, um eine Begrenzung der Kreisumlage und der Abfallgebühren sowie um sinnvolle Umwelt-Maßnahmen sei jetzt sehr wichtig. Angesichts der gestiegenen Finanz-Zuweisungen vom Bund und zuletzt sogar vom Land müsse sich der Kreis bei seinen Forderungen an die Gemeinden mäßigen, so Göck. „Und angesichts des Totalausfalls der „Grünen“ im Landkreis“, so Monika Maier-Kuhn, die nur durch Schau-Anträge ohne Substanz aufgefallen seien, müsse die SPD auch mehr Klimaschutz durch praktisch erfahrbare Projekte im Klimabündnis Rhein-Neckar initiieren, ob das neue Rad(schnell)wege sind oder die Schritt-für-Schritt-Umsetzung des Mobilitätsplans seien. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.01.2019