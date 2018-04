Anzeige

Als ich neulich eine Flasche Wein öffnete, es war ein schlichter aber wohlschmeckender Dornfelder aus Rheinhessen, musste ich an ein Filmkunstwerk aus der Mediathek denken, das vor über einem halben Jahrhundert gedreht wurde: „Dr. Seltsam“ mit Peter Sellers. Vom Film erinnere ich mich nur noch, dass es um einen geistesgestörten US-General geht, der auf eigene Faust einen Atomkrieg führen will und an den Namen Dr. Seltsam.

Die Verbindung zu meinem Wein ist schnell erklärt, heißt er doch nicht einfach Dornfelder, sondern auf schwarzer Flasche mit weißer Schrift: „From Dusk Till Dawn“. Da meine Gedanken bei einem guten Glas Wein gerne auf Reisen gehen, beschäftigte ich mich noch etwas mehr mit Namen und Bezeichnungen, die Aufmerksamkeit erwecken sollen.

Was einem sofort in den Sinn kommt, sind die Promikinder, die sich mit allerlei Vornamen herumschlagen müssen, die oft nur wenig Sinn machen, aber auffällig sind. Manche Firmennamen gehören in die Kategorie verunglückt oder auch krampfhaft originell. Es gibt inzwischen eine ganze Branche, die sich um Namensfindungen kümmert.