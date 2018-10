Drachen und Geisterwesen

Die Staatlichen Schlösser und Gärten lassen auch in den Ferien für Kinder keine Langweile aufkommen. In Schwetzingen hält das Programm zwei Höhepunkte bereit: Geheimnisvolle Orte und unheimliche Wesen erleben die Kinder am Mittwoch, 31. Oktober, ab 18 Uhr bei der Führung „Von Drachen, Geistern und Gespenstern“. Am Samstag, 3. November, erkunden sie ab 14.30 Uhr bei der Sonderführung „Was wächst denn da?“ die exotische Vielfalt des Schlossgartens und lauschen den spannenden Geschichten, die die alten Bäume erzählen.

Eine Grotte am „Ende der Welt“ und ein Labyrinth unter einem Tempel sind nur zwei der geheimnisvollen Orte auf der ersten Tour. Geschichten von unheimlichen Wesen und Zauberei gibt’s zu hören und nachzuspielen. In der Kinderwerkstatt in der Orangerie wird ein beweglicher Drachen gebastelt.

Vom Zauber der Bäume

Die alten Baumriesen im Landschaftsgarten sind eindrucksvoll. Im Arboretum suchen sich die Kinder „ihren“ Baum aus und erkunden seine Eigenschaften. Dabei erfahren sie nicht nur Spannendes über die Geschichte des kurfürstlichen Gartens und seine pflanzlichen „Bewohner“, sondern auch darüber, wie die Menschen früher mit Bäumen lebten.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.10.2018