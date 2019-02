„Drei Geschosse passen gut in die Traufhöhe“

So soll das Eckhaus in der Mannheimer Straße 64/66 künftig aussehen, wenn es nach den Vorstellungen von Rainer Wiegand geht. Drei Vollgeschosse in der Traufhöhe von 8,20 Metern und zwei Dachgeschosse. Die Stadt will im unteren Bereich aber nur zwei Geschosse zulassen.

© Wiegand Hausbau