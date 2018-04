Drei neue Kita-Gruppen vorgesehen

Anzeige

In Oststadt präsent bleiben

Auch im Melanchthon-Haus soll es in Zukunft Gottesdienste geben. „Unser Standort in der Kurfürstenanlage ist der einzige, an dem wir Fläche für neue Projekte haben. Und durch das geplante neue Quartier auf dem Pfaudler-Gelände sowie die Erweiterung der Oststadt ergibt es erst recht Sinn, dort präsent zu bleiben.“ Wenn das Gebäude zu einem realistischen Preis grundsaniert werden könne, werde die Kirchengemeinde dies tun, so der Pfarrer weiter. „Wenn nicht, bauen wir neu“. In beiden Fällen sei zunächst ein Gebäude in Alleinverantwortung der Gemeinde im Fokus. „Aber wenn wir merken, dass wir Partner brauchen, sind die Stadt und die katholische Seelsorgeeinheit unsere ersten Ansprechpartner.“

Die neuen Kita-Gruppen sollen entweder in einer Erweiterung der bestehenden Kita oder teilweise im neu gestalteten Melanchthon-Haus ihren Platz finden. Dort befindet sich bereits eine Krippengruppe. „In jedem Fall wollen wir beide Gebäude miteinander verbinden.“ Außerdem plant der Kirchengemeinderat einen oder zwei Zugänge zum Gelände – entweder über die Nadlerstraße oder auch über den Park-and-Ride-Parkplatz an den Bahngleisen. Die Kirchenmusik soll weiter in der Kurfürstenstraße ihren Ort haben, „außerdem will unsere evangelische Jugend den Kellerraum für Partys und als Proberaum für Rockbands auch in Zukunft behalten, was ich sehr unterstütze“.

„Für den Luthersaal, der vor allem von Vereinen, Privatleuten sowie wie für Konzerte und städtische Veranstaltungen genutzt wird, streben wir ein neues Trägermodell mit der Stadt an, bei dem die Lasten fair verteilt werden“, heißt es in er Mitteilung weiter. Entschieden ist mit diesen Vorschlägen noch nichts. Nach der Diskussion in der Gemeindeversammlung, bei der es manche Ideen und Wünsche gab, wird die Gemeinde nun mit potenziellen Partnern wie der Stadt und der katholischen Gemeinde sowie dem Oberkirchenrat verhandeln. Das Ziel sei jedenfalls klar: „Die Flächen so reduzieren, dass mehr Geld für inhaltliche Arbeit bleibt – damit wir auch in dreißig Jahren noch Gott in vielfältiger Weise loben können“, so Pfarrer Groß. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.04.2018