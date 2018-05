Anzeige

Der Kreisverband Rhein-Hardt der Partei „Die Linke“ hat im Hotel „Blautannen“ in Altlußheim einen neuen Kreisvorstand gewählt. Dieser setzt sich aus Hannelore Merz, Hanna Matuschek, Heinrich Stürtz, Marion Zieger, Werner Zieger und Armin Merckelbach zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Bei der Zusammensetzung ist beachtlich, dass drei Mitglieder Schwetzinger Bürger und je eines aus Ketsch, Oftersheim und Wiesloch sind. Das gibt einen gewissen Auftrieb und auch Ansporn für die anstehende Kommunalwahl 2019“, formuliert Werner Zieger in dem Schreiben und verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass es „Die Linke“ so auch schaffe, in den Stadtrat von Schwetzingen einzuziehen. „Denn auch Schwetzingen braucht eine Politik, die sich für mehr soziale und kulturelle Teilhabe für alle Bürger einsetzt.“ zg