Drei tolle Tage mit gutem Essen

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) feiert die fünfte Jahreszeit mit drei tollen Tagen. Die Begegnungsstätte in der Hebelstraße gehört ab Rosenmontag den Narren. Um 12 Uhr geht’s los mit einer deftigen Gulaschsuppe, dann erwartet die Gäste ein närrischer Nachmittag mit Musik zum Schunkeln und lustigen Sketchen.

Weiter geht’s am Dienstag ab 12 Uhr mit einem kräftigen Mittagessen. Auch die Bar in der Hofeinfahrt wird ab 14 Uhr und während des Fasnachtszuges geöffnet sein. Mit Musik, Speisen und Getränken werden die fleißigen Helfer den Besuchern die Wartezeit bis zum Umzug verkürzen. Nach dem Fasnachtszug geht’s drinnen weiter. Und am Aschermittwoch serviert die Awo ab 12 Uhr marinierte Heringe mit Pellkartoffeln. Am Nachmittag gibt’s Kaffee und Kuchen. Die Awo freut sich über viele Gäste. zg

