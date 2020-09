Drei Wochen fest im Sattel

Bald startet die zweite Runde der Aktion Stadtradeln. Von Sonntag, 20. September, bis Samstag, 10. Oktober sind alle Schwetzinger dazu aufgerufen, das Auto stehen zu lassen und kräftig für den Klimaschutz in die Pedale zu treten. Viele Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis nehmen zeitgleich am Stadtradeln teil und wetteifern um die meisten Radkilometer (wir berichteten).

Alle Interessierten können sich auf der Stadtradeln-Webseite (stadtradeln.de/schwetzingen) registrieren und dann ab 20. September Kilometer sammeln – entweder online oder per Stadtradeln-App. Alle, die alleine radeln oder keinem bestehenden Team beitreten möchten, tragen sich einfach ins „Offene Team Schwetzingen“ ein.

Bürgermeister gibt Startschuss

Es wird eine Eröffnungsfeier geben: Am 20. September um 11 Uhr wird Bürgermeister Matthias Steffan das Stadtradeln offiziell starten und zu einer Rundtour Richtung Ketsch einladen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig – per E-Mail an touristinfo@schwetzingen.de oder auch telefonisch unter 06202/87-400. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. zg

