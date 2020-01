Drei Wochen lang gut frühstücken

Die Kirchengemeinden in Schwetzingen bietet erstmals drei Wochen lang Frühstück für Bedürftige an.

Los geht’s am Montag, 27. Januar, im Melanchthon-Haus, Kurfürstenstraße 17 (bis 31. Januar). Die Folgewoche – 3. bis 7. Februar – lädt die evangelischen Gemeinschaft am Schlossplatz IX ein. In der dritten Woche – 10 bis 14. Februar – geht es ins Josefshaus. Das Angebot steht jeweils montags bis freitags, 8 bis 10 Uhr, kostenlos zur Verfügung, eingeladen sind alle, die kommen möchten. Es gibt frische Brötchen, gebratene Eier, Kaffee und mehr. Wer für die Frühstückswochen eine Geld- oder Sachspende machen möchte, wende sich an die Pfarrämter. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.01.2020