Drei Wochenenden voller Abwechslung

Die Zelte stehen auf dem Schlossplatz und noch länger schon im Ehrenhof des Schlosses. Sie werden eifrig eingeräumt. Die kleine Eisenbahn hat ihren Platz eingenommen und erste Proberunden um das Krippenensemble mit Christuskind gedreht. Auch das nostalgische Kinderkarussell wartet schon auf seine jungen Passagiere. Die Bühne ist neben dem Palais Hirsch aufgebaut und schon jetzt wird deutlich: Vor ihr finden die Zuschauer besser Platz als in den Jahren zuvor, als sie noch rücklings zur Straße stand. Kurzum: Dem Auftakt des 8. kurfürstlichen Weihnachtsmarktes am morgigen Donnerstag steht nichts mehr im Weg. Sogar die Temperaturen sorgen für die passende Stimmung und Vorfreude auf wohlige Stunden auf dem insgesamt zwölftägigen Treiben.

Christiane Drechlser, Leiterin der Touristinformation, wuselt täglich mit ihrer Kollegin Karin Erle zwischen den emsigen Bauhofmitarbeitern, den Standbetreibern, dem Palais Hirsch und den Gastronomen hin und her. Die Organisatorinnen wollen auf Nummer sicher gehen, dass alles rundläuft, es an nichts fehlt. Menschen, die auf Rollatoren oder Rollstühle angewiesen sind, werden sich ebenso über Kleinigkeiten freuen wie Eltern mit Kinderwagen: Der Schlossplatz ist nämlich (fast) frei von Kabelbrücken. Nur am Palais Hirsch neben der Bühne ließ sich keine vermeiden. Ansonsten wurden die notwendigen Kabel über den Schlossplatz verlegt oder an Seitenbereichen mit entsprechenden Brücken versehen. Ein schöner Beitrag in Sachen barrierefrei.

Hinzu kommen Tische, die gute Höhen für Rollstuhlfahrer haben, so dass auch diese problemlos ihre Tasse mit dem feinen Winzerglühwein abstellen können. Die Mitarbeiter des Bauhofes haben die schönen, handgefertigten Holztische in Tannenbaumform gestern angeliefert. 20 Stück sind es insgesamt, 16 höhere und vier niedrigere. „Da werden bestimmt auch Kinder ihre Freude daran haben“, schätzt Bauhof-Mitarbeiter Andreas Schwechheimer und hebt die Besonderheit hervor: „Ich habe auf Märkten in der Umgebung noch nicht solche kleineren Tische entdeckt.“

Comedy und Kindershow

Wenn jetzt noch die Kindergärten mit ihren Bastelwerken die Tannenbäumchen an der Eisenbahn bunt geschmückt haben und morgen dann Punkt 17 Uhr Moderator Peter Lemke das Bühnenprogramm eröffnet, beginnen gemütliche, unterhaltsame und abwechslungsreiche drei Wochenenden in der Stadt. Die Vereine, Schulen und Kindergärten sind genauso mit von der Partie wie Service-Clubs, Institutionen und am zweiten Wochenende sechs der sieben Partnerstädte. Als i-Tüpfelchen bereichern Acts wie Comedy mit „Margret änd Fränds meets Weihnachtsmarkt“ und die Kindershow à la Harry Potter „Weihnachten im verschneiten Zauberschloss auf Hogwarts“ das Bühnenprogramm am ersten Wochenende.

Ob Schloss, Stadtmuseum, Aktionen und Auftritte der Vereine und Institutionen – es wird viel in Schwetzingen geboten in der Vorweihnachtszeit auch abseits des Markttreibens.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.11.2018