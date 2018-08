Dreifach erfolgreich

„Mein Bruder hat mir von dem Artikel erzählt“, sagt Lorena Galinski gestern am Telefon. Die Schwetzinger Teilnehmerin beim am Montag ausgestrahlten Abi-2018-Special von „Wer wird Millionär?“ meldet sich in der Redaktion und schnell wird klar: Die Redakteurin hat beim Versuch der Kontaktaufnahme via Facebook eine falsche Person angeschrieben. „Nicht so schlimm“, zeigt die sympathische Scheffel-Preisträgerin, die ihr Abitur am Wirtschaftsgymnasium absolviert hat, Verständnis.

Lorena Galinski erzählt, dass sie sich ganz normal im Internet bei „WWM“ beworben hatte, allerdings nicht gezielt für dieses Special. Sie wollte einfach ihren Traum verwirklichen (wir berichteten) und an der Rateshow teilnehmen. Und dann kam die Zusage. Natürlich durften im Vorfeld so wenige wie möglich davon erfahren. Da Lorena Galinski aber Video-Tagebuch führen sollte, musste sie – der Datenschutzverordnung geschuldet – jedoch immer mehr Menschen einweihen. Durchgesickert ist trotzdem erst kurz vor der Ausstrahlung etwas.

Am Montag schaute sie mit ihrer Familie die Sendung, bei der sie sich toll geschlagen hat. Und trotzdem gibt es Internetkommentare, zum Teil Hetze gegenüber Abiturienten im Allgemeinen, weil sie etwa die Antwort auf der „Regenbogenfrage“ (Welche Farben liegen nicht direkt nebeneinander?) nicht parat hatte. Sowas tue weh, so Lorena Galinski. „Weil meine Vorgänger nicht so viel Glück mit ihren Jokern hatten, war ich auch etwas verunsichert“, gesteht die angehende Studentin der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Dazu muss man wissen, dass die aufgezeichnete Sendung geschnitten wird und so auch Überlegungen von Kandidaten nicht im TV zu sehen sind. Auch die negativen Kommentare über die Freude, das Kichern der Kandidaten, hat sie mit Verwunderung zur Kenntnis genommen – „wenn ich glücklich bin, zeige ich das nun mal“.

Und Grund zum Glücklichsein hat die Schwetzingerin allemal: Traum erfüllt, 16 000 Euro mitgenommen und sogar neue Freunde kennengelernt. Mit Kandidatin Verena Mair ist Lorena Galinski in Kontakt. kaba

