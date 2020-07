Drogen und Alkohol – die Beamten schauen genau hin

3 Fotos ansehen Am OBI-Parkplatz werden die Proben, die genommen wurden, gleich ausgewertet. Norbert Lenhardt (Len)

Da wird dem einen oder anderen Auto- oder Motorradfahrer am Montagnachmittag oder frühen Abend durchaus flau im Magen geworden sein. Denn das Polizeipräsidium Mannheim hatte für eine Großkontrolle die Haupteinfallsschneise für Hockenheim im Talhaus auf Höhe des OBI-Parkplatzes gesperrt und zahlreiche Verkehrsteilnehmer einer genauen Kontrolle unterzogen.

Eine Aktion, bei der auch junge Kollegen geschult werden sollten. Vor allem auf Alkohol oder Drogen am Steuer hatten es die Beamten an diesem Nachmittag in Hockenheim abgesehen. Wohl dem, der den Grundsatz beherzigt, gar nichts zu trinken, wenn er am Straßenverkehr teilnimmt.

Noch vor Ort wurden die Tests ausgewertet, die zuvor auf dem eigens aufgestellten roten Häuschen der Hauptdienste genommen worden waren. Eine Zusammenfassung der festgestellten Ergebnisse gibt es voraussichtlich am Dienstagmorgen. Wir berichten natürlich. jüg

