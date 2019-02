Duell am Volleyballnetz

Das Sportfest im Hebel-Gymnasium hat Kultcharakter. Ehemalige Schüler und Eltern waren dabei, als die Jahrgangsstufe eins und auch die Abiturienten ihren Stufentanz zeigen.

Publikumsliebling sind die Lehrer-Parodien, gespielt von den Oberstufenschülern. Zunächst aber geht es für die Klassen sechs bis zehn um Fußball. Die Fünftklässler treten bei „Ball über die Schnur“ an. Schon Wochen vorher werden Teams zusammengestellt und es wird im Sportunterricht eifrig trainiert. Manche Klassen treten in einheitlichen T-Shirts auf und schwenken ihre Fan-Plakate. Das Sportfest wird von der Sportfachschaft unter der Leitung von Carsten Abbe organisiert – alle Lehrer und Schüler sind eingebunden. Die Oberstufenschüler helfen am Vormittag als Kampfrichter bei der Organisation mit.

Dann folgen die Volleyball-Spiele, in denen die Abiturienten gegen die Jahrgangsstufe eins und gegen die Lehrer spielen. Dieses Jahr haben die Lehrer gewonnen: Das wöchentliche, gemeinsame Lehrer-Volleyballtraining zahlt sich offenbar aus. zg

