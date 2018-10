Durchbruch mit Nabucco

Die Aktiven Frauen Hirschacker tragen nicht umsonst diesen Vereinsnamen: Wie aktiv sie sind, zeigen sie mit zahlreichen Veranstaltungen. Gerade waren sie im Schulmuseum (wir berichteten), dann fand im Vereinslokal „Rheintal“ die beliebte Käseparty statt. Verschiedene Quarkzubereitungen mit Kräutern, Meerrettich und Paprika wurden zu Pellkartoffeln gereicht. Das Käsebuffet ließ ebenso wenig Wünsche offen wie die Desserts mit Heidelbeercreme, Meringe-Himbeer-Sahne- und Quark-Himbeer-Mischung.

So fantastisch wie die Gaumenfreunden sind auch die Vorträge, die die Aktiven Frauen immer wieder anbieten, übrigens auch für Gäste. Diesmal wurde es mit dem ehemaligen Leiter der Volkshochschule, Josef Diller, musikalisch. Er widmete sein Referat einem der bedeutendsten italienischen Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts: Verdi.

Dieser galt als engagierter Patriot, war Gründer eines Altersheims für verarmte Musiker, Gutsbesitzer und Landwirt. In einem Dorf in der Provinz Parma 1813 geboren, konnte man nicht vermuten, dass Giuseppe Verdi ein Komponist wurde, welcher später neue Maßstäbe für die italienische Oper setzte. Seine musikalische Begabung wurde schon früh gefördert. Jedoch in das Konservatorium in Mailand aufgenommen zu werden, scheiterte an der „mangelnden Begabung“ laut der damaligen Schulleitung. „So können sich auch Fachleute irren“, so Diller schmunzelnd.

Musikbeispiele erklingen

Ansehende Musiker erteilten Verdi Privatstunden und so begann er in dieser Zeit mit eigenen Kompositionsversuchen. Zwischen 1838 und 1840 durchlebte er eine schwere Zeit, nicht nur seine Frau, sondern auch seine beiden Kinder starben. Nach Misserfolgen gelang Verdi mit der Oper „Nabucco“ dann endlich der Durchbruch. Die Oper „Rigoletto“ machte ihn finanziell unabhängig. Insgesamt stammen 28 Werke aus seiner Feder. Seine Oper „Aida“ war danach 16 Jahre lang sein letztes Werk. Er zog sich mit seiner zweiten Frau Giuseppina aufs Land zurück. Anscheinend zum Trotz rafft sich Verdi noch mal auf und erntet mit „Otello“ und „Falstaff“ wieder einen großen Erfolg. Seine Kompositionen werden in aller Welt aufgeführt. Mit seiner Musik hat Verdi wahre Seelenbilder gezeichnet. 1901 starb der Komponist und hinterließ der Welt wunderbare Opern. Mit verschiedenen Musikbeispielen zeichnete der Referent ein detailliertes Bild dieses berühmten Mannes.

Die Vorsitzende der Aktiven Frauen, Brigitte Dietewig, dankte Josef Diller für diesen informativen Vortrag. bd/gb/sz

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.10.2018