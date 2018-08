E-Bike-Gruppe ins Rollen bringen

Anzeige

Eingekehrt wird auch

Kurt Krause ist aus Köln erst nach Schwetzingen gezogen. In seiner alten Heimat hat er derartige E-Bike-Touren organisiert. „Eine schöne Abwechslung“, schwärmt der 69-Jährige noch immer. Und genau das möchte er unter dem Dach der RSG mit Horst Krayer in der Region fortsetzen. Denn nicht nur das gemeinsame Radeln und die Bewegung an der frischen Luft stehen dabei im Vordergrund, sondern die Gemeinschaft und die Geselligkeit. Vielleicht unternimmt der ein oder andere keine größeren Touren, weil er nicht allein fahren mag, sich in einer Gruppe besser aufgehoben fühlt, sind hierbei die Überlegungen der Initiatoren. Vorgesehen sind Ausflüge in die Region – bevorzugt abseits der Straßen. „Wir haben ja ein Paradies an gut ausgebauten Radstrecken direkt vor der Haustür“, deutet Horst Krayer gegenüber der „Spargelfrau“ auf ausgewiesene Routen. „Kurpfalzroute“, „Spargelroute“, „Leimbachroute“ – es gibt viele Möglichkeiten. „Ich würde entsprechende Touren von Woche zu Woche vorbereiten“, erklärt Kurt Krause den Ablauf. Etwa zwei Stunden sollen diese dauern, alle drei Wochen wird vielleicht auch mal eine längere Strecke in Angriff genommen, so gewünscht. Dabei ist auch stets eine Einkehrmöglichkeit eingeplant.

„Das Ganze soll langsam wachsen“, macht Krause E-Bike-Fahrern Mut, einfach mal donnerstags um 10 Uhr zur „Spargelfrau“ zu kommen oder Horst Krayer in dessen Radgeschäft „Bike & Fun“ anzusprechen. Eines ist klar: E-Bike-Fahren ist auch Sport und nicht, wie von einigen belächelt, ein Alibi für Bewegungsmuffel. „Treten muss man hier auch, der Motor liefert lediglich eine Unterstützung“, so Krause, der bei vielen der Pedelec-Kritiker den Kopf als Hemmschwelle sieht. Doch wenn man älter wird und die Gelenke nicht mehr so mitmachen, ist es dann manchmal schon zu spät, um noch umzusatteln. Vielleicht sind ja morgen ein paar mehr Radsportfreunde an der „Spargelfrau“ – das Wetter zum Radeln soll gut werden.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.08.2018