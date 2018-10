„Echoes“ spielen Pink Floyd

Das komplexe und umfangreiche Werk von Pink Floyd nachzuspielen, fällt in den Grenzbereich zum Unmöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wohl auch deshalb existieren weltweit nur wenige Formationen, die sich dieser Herausforderung stellen: Die „Echoes“ gehören zu den besten ihrer Art und sie sind gern gesehene Gäste in Schwetzingen. Jetzt ist es gelungen, sie für den heutigen Samstag ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) ins Lutherhaus zu holen.

Eine Reise zur dunklen Seite des Mondes, von „Ummagumma“ über „Meddle“, „Animals“, „Wish you were here“ und „The Wall“, bis hin zur „Post-Waters-Ära“ haben sie drauf. Dabei kommen auch so manche Werke zum Vorschein, die vom Original schon ewig nicht mehr zu hören waren. Die fünf Musiker aus dem Raum Aschaffenburg machen das scheinbar Unmögliche möglich – sie spielen Pink Floyd authentisch, magisch und atmosphärisch. zg

Info: Video vom letzten Konzert hier: www.schwetzinger-zeitung.de

