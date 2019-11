Echsen-Puppe mit großer Klappe

Der mehrfach ausgezeichnete Puppenspieler Michael Hatzius lädt am Freitag, 29. November, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der Alten Wollfabrik gemeinsam mit seiner Echse zu einer humorvollen Audienz mit offenem Herzen und großer Klappe. Keine Frage: „Die Echse“ ist Kult! Ohne Umwege und schamlos wie ein Reptil nur sein kann, spricht sie aus, was sie denkt – ob ihr Gegenüber das hören möchte oder nicht. Dabei geht die Echse allerhand weltbewegenden, zumeist tierischen Fragen nach. Das Publikum wird dabei nicht selten selbst zum Mittelpunkt der Betrachtung.

Für „Echsoterik“ ist die Alte Wollfabrik bei freier Sitzplatzwahl bestuhlt, es besteht jedoch kein Sitzplatzanspruch. Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro (plus Gebühren), an der Abendkasse 28 Euro. zg

