Edinger-Chöre singen in St. Pankratius

Es hat schon Tradition und man sollte sich frühzeitig Karten sichern: Die „Edinger-Chöre“ starten mit dem Vorverkauf für ihr Konzert am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr, in der Schwetzinger Kirche St. Pankratius.

Die Ladenburger Gospel- und Pop-Classic-Chöre von Chordirektor Dietrich Edinger gastieren schon zum 18. Mal in Folge in der Kulturhauptstadt des Rhein-Neckar-Kreises. Mit ihrem diesjährigen Programm „Conquest of paradise“ servieren sie Ohrwürmer in gewohnter Weise am laufenden Band – unter anderem von Vangelis, Les Humphries, ABBA, Kelly Familie, Michael Jackson, Barclay James Harvest oder Frank Sinatra – teilweise in siebenstimmigen Arrangements gepaart mit den hervorragenden Solisten und Instrumentalisten. Das wird sicher wieder für Gänsehautstimmung sorgen. zg/Bild: Edinger

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.09.2018