Edith Schönfelder hinterlässt eine große Lücke

Alle erwachsenen Schüler sowie Eltern der noch jüngeren Musikschüler waren zur sogenannten „Elternvollversammlung“ der Musikschule Bezirk Schwetzingen in den Franz-Danzi-Saal des Kulturzentrums eingeladen.

Zwei große Themen bestimmten den Abend: Es gibt etliche „Neulinge“ in den zahlreichen Kursen der Schule, denen Roland Merkel als Musikschulleiter das Wesen sowie wichtige Details und Grundlagen seiner Bildungsstätte näherbringen wollte. Zudem wurde mit Edith Schönfelder die langjährige Leiterin des Parkfest-Organisationsteams „Café Wildnis“ verabschiedet. In diesem Zusammenhang war angedacht, auch die Nachfolge dieser ehrenamtlichen Funktion zu bestimmen. Gleich zu Beginn der Versammlung wurde klar, dass es ein gewissermaßen „schwieriger“ Abend werden könnte, denn von den rund 1100 möglichen beziehungsweise berechtigten Personen waren lediglich neun der Einladung in den Danzi-Saal gefolgt. Seiner großen Enttäuschung zum Trotze präsentierte Schulleiter Merkel gleich zu Beginn kompetent und umfassend viele wissenswerte Einzelheiten zur Einrichtung.

Seine anschließende Laudatio für das über zehnjährige Engagement von Edith Schönfelder beinhaltete viele Komplimente und Bewunderung für ihren hervorragenden Einsatz zum Wohle der Musikschule. „Ihr Organisationstalent war bravourös und wir alle haben Ihnen sehr viel zu verdanken“, sagte er. Neben Blumen erhielt sie einen schmucken Bildband von all den Spendenübergaben in Form von den angeschafften Musikinstrumenten an die Schule, die zehn Jahre lang aus den Erlösen des Getränke-, Imbiss- und Kuchenverkaufs im „Café Wildnis“ möglich waren. Ohne Erfolg blieb allerdings die Suche einer Nachfolge für diese Tätigkeit. Man darf gespannt sein, wie die Schule diese Problematik lösen wird, denn für das Parkfest am Sonntag, 7. Juli, werden in einigen Wochen schon die ersten Weichen zu stellen sein. rie

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 06.03.2019