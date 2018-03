Effektgeräte gibt’s nicht

Anzeige

Nach dem gefeierten Auftritt vor zwei Jahren konnte Musiklehrer Rudolf Steinhübel erneut die prämierte A-cappella-Band „Vocaldente“ nach Schwetzingen einladen. Am Montag, 12. März, um 19.30 Uhr werden die fünf gefeierten Profi-Sänger im Hebel-Gymnasium ihren Auftritt haben. Steinhübel ist auch stolz darauf, dass die Sänger an der Schule wieder einen Workshop leiten werden. Unsere Mitarbeiterin Birgit Schillinger hat im Vorfeld mit dem Gründer der Band Tobias Kiel genannt „Tobek“, ein Interview geführt.

Vor zwei Jahren waren Sie das erste Mal in Schwetzingen. Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben?

Hintergrund 2004 aus der Hochschule für Musik und Theater und dem Knabenchor Hannover hervorgegangen, haben sich „Vocaldente“ in wenigen Jahren zu einem international gefragten Vokal-Akt entwickelt. Über 100 Konzerte und Auftritte jährlich führen das Quintett durch die gesamte Bundesrepublik, das europäische Ausland und auf mehrwöchige Tourneen wiederholt in die USA sowie nach Asien. Das Repertoire von „Vocaldente“ reicht von Klassik bis Pop. Die Künstler begeistern durch Stimme, Choreografie und schauspielerische Leistung. Bei der A-cappella-Musik wird auf instrumentale Begleitung verzichtet. Die menschlichen Stimmen übernehmen die Rolle der Instrumente. bs

Tobias Kiel: Es war im Prinzip ein Chor-Workshop-Marathon – sehr kurzweilig und intensiv. Wir haben verschiedene Chöre aus mehreren Gesangsklassen kennengelernt. Das hat Spaß gemacht.