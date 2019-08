Ehe-Martyrium endet mit Tod

Schwetzingen.Glaubt man der Erklärung der 54-jährigen Angeklagten Swetlana K., die am Freitagmorgen von ihrem Verteidiger Jörg Becker verlesen wurde, dann musste diese Ehe fast zwangsläufig mit dem Tod eines Partners enden. Fast 40 Minuten lang schilderte der Anwalt das Martyrium, das die Angeklagte wegen ihres Ehemanns (55) erdulden musste. Er bedrohte sie über Jahre hinweg mit Messern, hatte außereheliche Affären, würgte und schlug sie immer wieder und erniedrigte sie in gemeinster Weise durch Erzählungen über seine Geliebten. Und doch trennte sie sich nicht von ihm, wollte gegenüber der Tochter und der Verwandtschaft den Schein des Eheglückes bewahren.

Bis in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 2018 in der Eigentumswohnung im Schwetzinger Ostpreußenring alles zu spät war und die schmächtige Frau ihrem auf der Couch sitzenden Mann einen 1,9 Kilogramm schweren Kerzenständer so lange auf den Kopf schlug, bis er röchelnd mit offenem Schädelbruch am Boden lag und starb. Sie versuchte, sich dann mit Schlaftabletten selbst umzubringen, aber die wirkten nicht. Drei Stunden später rief sie die Polizei, die die Frau verhaftete.

Vor dem Schwurgericht unter Vorsitz von Richter Gerd Rackwitz hält sich die Angeklagte immer wieder die Hand vor das Gesicht, wippt mit dem Körper vor und zurück, trocknet sich Tränen ab und vermeidet den Blickkontakt zu den in Trauerkleidung erschienen Verwandten des Toten, dessen Bruder auch als Nebenkläger auftritt. Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann hat neben dem Totschlag noch eine schwere Körperverletzung angeklagt, die tags zuvor geschehen sein soll. Da war es im Keller des Wohnblocks zum Streit gekommen, in dessen Verlauf die Angeklagte ihren Mann so heftig mit dem Besenstiel geschlagen haben soll, dass dieser zerbrach. Dann habe sie zu ihm gesagt: „Ich bringe dich heute um!“ Der Mann ließ sich in der Notaufnahme verarzten und kehrte wieder in die Wohnung zurück, wo er tags drauf getötet wurde.

Das Ehepaar kommt aus der Region Brest in Weißrussland. Seit 1994 lebte es in Schwetzingen mit seinen beiden Kindern. Der Tod des Sohnes stürzte die Frau in Depressionen und Wahnvorstellungen, so Verteidiger Becker. Schläge, Tritte und Drohungen mit vorgehaltenen Messern machten den Alltag zum Martyrium. Die Frau lässt ihren Anwalt erklären, dass sie die Tat zutiefst bereue und gerne die Zeit zurückdrehen würde. „Sie habe den Mann trotz allem geliebt.“ jüg

