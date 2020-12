Ehrenamt entlasten

„Mehr Wertschätzung, weniger Bürokratie“ – unter diesem Motto steht das Positionspapier zum Ehrenamt der CDU-Fraktion, welches CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm und Landtagsabgeordnete Claudia Martin am Montag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr in einer Online-Veranstaltung vorstellen und mit Ehrenamtlichen diskutieren möchten.

Zentrale Punkte sind die Einführung einer Ehrenamtskarte, die Erhöhung der Ehrenamtspauschale, die Anpassung von Freibeträgen für Ehrenamtliche und eine Entbürokratisierung mit der überfrachteten Dokumentationspflicht und dem Antragswesen im Bereich des Ehrenamts, heißt es in einer Pressemitteilung.

„In der Corona-Krise zeigt sich einmal mehr, wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist, gleichzeitig kommt das Vereinswesen teilweise zum Erliegen, die Gewinnung von Nachwuchs wird zunehmend schwieriger“, so Claudia Martin. Andreas Sturm betont, dass es jetzt Impulse für die Stärkung des Ehrenamts brauche, so dass Baden-Württemberg auch weiterhin Ehrenamtsland bleibt. Der Zugangslink kann mit einer E-Mail an sturm@andreas-sturm.com angefordert werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.12.2020