Anzeige

Wiesloch/Nußloch.Das Ehrenamt hat sich gewandelt. Früher waren Menschen oft bereit, sich mit viel Zeit und Energie in einer Institution wie der Kirche einzubringen. Sie haben die verschiedensten Aufgaben übernommen – einfach weil es dazugehörte und weil die Aufgaben erledigt werden mussten.

Heute ist das anders: Die Bereitschaft, sich für eine gute Sache zu engagieren, besteht nach wie vor. Die Ehrenamtlichen möchten dabei aber Spaß haben, sich ihre Aufgaben selbst aussuchen und etwas für sich mitnehmen können. Das jedenfalls sagt die „Ehrenamtsstudie“ der Erzdiözese Freiburg. Und sie deckt sich mit den Ergebnissen anderen Studien.

Diskussion für alle offen

Was diese Veränderung für die Kirche und das ehrenamtliche Engagement in den Gemeinden bedeutet, darüber diskutiert Elke Langhammer, Leiterin des Referats „Ehrenamt und Engagementförderung“ im Erzbischöflichen Seelsorgeamt Freiburg, mit dem katholischen Dekanatsrat Wiesloch. Dessen Sitzung findet am Donnerstag, 8. März, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Sancta Maria, Blumenstraße 4, 69226 Nußloch statt.