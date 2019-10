"Ehrenamt muss vor allem Spaß machen"

Von unserem Redaktionsmitglied

Catharina Zelt

Seit acht Jahren vermittelt die Freiwilligenagentur nun schon Ehrenamtliche an verschiedene Einrichtungen, sucht für jeden Helfer die passende Tätigkeit und koordiniert Projekte wie den „Dreck-weg-Tag“.

„Wir haben die Agentur damals wie eine kleine Firma aufgebaut“, erinnert sich Gründungsmitglied Roswita Kaner im Gespräch mit unserer Zeitung. Gemeinsam mit neun anderen Ehrenamtlichen hat sie die Freiwilligenagentur des Generationenbüros im Jahr 2011 gegründet und ist bis heute fester Bestandteil der Truppe, zu der auch Cony Neuber gehört. „Ich habe gesehen, dass es in anderen Städten Freiwilligenagenturen gibt und war total begeistert, als auch in Schwetzingen eine eröffnete“, meint Neuber. Zunächst habe sie in der Hausaufgabenbetreuung der Johann-Michael-Zeyher-Grundschule geholfen, bevor sie dann begann, bei der Vermittlung zu helfen.

Die dritte im Bund ist Carol Eppinger, die vor drei Jahren zur Agentur gekommen ist. „Ich habe das Ehrenamt gesucht und gefunden“, erzählt die Schwetzingerin. Mit von der Partie ist auch Birgit Bischl, die den Freiwilligen seit der Gründung mit Rat und Tat in den Räumlichkeiten am Schlossplatz 4 zur Seite steht und unter anderem Tätigkeiten vermittelt.

Zur Freiwilligenagentur kommen darf jeder, der sich in Schwetzingen ehrenamtlich engagieren möchte und mindestens 18 Jahre alt ist. Die Bereiche, in denen Helfer eingesetzt werden, sind dabei sehr vielseitig - in Kindergärten, Schulen und der Kleiderkammer, als grüne Dame im Krankenhaus, als Lesepate im Seniorenzentrum oder auch bei der Lebenshilfe, dem Tierschutz oder dem Theater am Puls. Die Agentur vermittelt Ehrenamtliche an mehr als 39 Einrichtungen und hat ein Angebot von rund 80 verschiedenen Aufgabenbereichen. Aktuell haben bereits mehr als 200 Erwachsene durch die Frewilligenagentur zu ihrem Ehrenamt gefunden und sind auch über die Agentur versichert.

Mehrere Angebote ausprobieren

Wer sich gerne engagieren wolle, solle laut den Mitgliedern der Agentur einfach donnerstags vorbeikommen. „Im Gespräch schauen wir dann, wo die Interessen liegen und in welchem Umfang die Tätigkeit sein soll“, sagt Eppinger. Das Ehrenamt müsse vor allem Spaß machen, deshalb könne man auch mehrere Angebote ausprobieren und sich dann erst entscheiden.

„Wir haben sowohl Helfer, die regelmäßig Aufgaben übernehmen, als auch welche, die an zeitlich begrenzten Projekten teilnehmen“, meint Neuber. Eines dieser Projekte sei beispielsweise die Ausbildungsbörse, die jährlich in der Nordstadthalle Schülern bei der Berufswahl hilft. „Freiwillige haben dort verschiedene Aufgaben - sie übernehmen unter anderem die Aufsicht und helfen den Lieferanten“, erklären die Frauen. Auch beim „Dreck-Weg-Tag“, der seit 2018 einmal im Jahr in Zusammenarbeit mit der Stadt stattfindet und das Bewusstsein der Bürger für das Thema Umweltverschmutzung stärken soll, werden immer Helfer gebraucht.

Kinderbetreuung und „Hürdenlos“

„Alle zwei Jahre veranstalten wir außerdem einen Freiwilligentag - im vergangenen Jahr haben wir an diesem Tag zum Beispiel Insektenhotels aufgebaut“, erzählt Kaner. Momentan suche die Freiwilligenagentur noch Ehrenamtliche, die bei der Kinderbetreuung für Frauen, die Deutsch-Sprachkurse machen, oder bei dem Projekt „Hürdenlos“ helfen. „Bei dieser Aktion sind die Menschen in Schwetzinger Einrichtungen unterwegs und prüfen, ob sie rollstuhlgerecht sind. Mit diesen Informationen haben wir eine Karte erstellt, auf der einsehbar ist, welche Einrichtungen barrierefrei sind. Diese Karte, die es auch online gibt, soll nun aktualisiert werden“, erklärt Neuber. Wer nicht zu festen Zeiten helfen kann, für den ist die Arbeit in der Kleiderstube genau das Richtige. Flexibel kann man sich dort für gewisse Zeiträume eintragen und dann Klamotten sortieren und ausgeben.

Um den Freiwilligen etwas zurückzugeben, werden sie zum Dank einmal im Jahr zu einem Sommer-Grillfest in die Grillhütte eingeladen. Dort können die Ehrenamtlichen zusammensitzen, gemeinsam essen und sich austauschen.

„Die Menschen sind froh, dass es etwas gibt, wo sie sich einbringen können“, meint Kaner. Die schönsten Momente seien nach den Projekten, wenn diese gut funktioniert hätten. „Und wenn man für jemanden das richtige Ehrenamt findet“, fügt Neuber hinzu. Das mache ihr und ihren Kolleginnen einfach Spaß.

Die Mitglieder haben jeden Donnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr im Generationenbüro am Schlossplatz 4 Sprechstunde.

