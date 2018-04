Ehrenamt verbindet Menschen

Anzeige

Weiter betonte der Bürgermeister, dass die Arbeit auch deshalb von Bedeutung ist, „da Vereine kein Geld haben, um Hauptverantwortliche zu bezahlen. Daher ist die Arbeit der Freiwilligen umso wichtiger. Es steht die Liebe zum Sport, der Musik oder der Kirche im Vordergrund und nicht das Geld.“ Das ehrenamtliche Engagement ist ein Vorbild für viele: „Ihr Engagement ist so vielfältig wie die Gesellschaft und sie beteiligen sich am Fundament der Stadt. Sie dürfen stolz auf sich sein“, richtete er sich an die Protagonisten des Abends.

Die Arbeit der Ehrenamtlichen

Zu denen gehörte Sophia Dopf vom Turnverein 1864. Sie engagiert sich seit 2014 im Turnen und koordiniert die Mädchenturngruppe der Erst- und Zweitklässler. Ihre Vereinskollegen Maja Domhöfer und Felix Brache leiten das Kleinkinderturnen. Brache nimmt zudem seit 2007 Posaunenunterricht und spielt im Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen. Er engagiert sich außerdem in der Kirchengemeinde. Lara Rechlin, auch vom TV und lange aktive Wettkampfturnerin. absolvierte 2015 die Ausbildung zur Kampfrichterin im Geräteturnen.

Ihre Vereinskollegin Maren Krumm hilft seit vier Jahren im Mädchenturnen der Grundschüler mit. Sie beendete erfolgreich ihre Ausbildung zur Kampfrichterin im Geräteturnen. Julia Dittes und Franziska Danei (beide TV) leiten seit Juli 2015 die Kleinkinderturngruppe am Freitag. Christoph Wegner ist Teil des HG-Handball-Trainerteams der E- und D-Jugend. Er organisierte auch das Ostercamp im Vorjahr.

Malena Rebmann ist seit 20 Jahren Mitglied im Sängerbund. Sie ist Stimmführerin bei der Chorgruppe „SchwetSingers“ und aktives Mitglied der hiesigen SPD. Sebastian Jaeger ist seit 2005 im Sängerbund. Als „DJ Sebastian“ ist er seit sechs Jahren für die Musik verantwortlich.

Vanessa Seidel, die seit elf Jahren bei der DLRG ist, bestand 2013 die Ausbildung zur Sanitätshelferin. Auch Adrian Gieser, seit sieben Jahren DLRG-Mitglied, ließ sich zum Sanitätshelfer ausbilden.

Daniel Englert war mit 13 Jahren der Jüngste in der Runde. Er beteiligt sich mit den Reservisten schon seit sieben Jahren bei der Pflege und Instandhaltung der Soldatengräber auf dem Friedhof.

Philipp Schol engagiert sich als Fußballtrainer beim SV 98 Schwetzingen. Vor drei Jahren erwarb er die B-Trainerlizenz.

Janina Roth ist seit sechs Jahren Mitglied im Posaunenchor der evangelischen Kantorei. Seit 2016 spielt sie im Blechbläserensemble am Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim. Ann-Sophie Hauck ist Mitglied des Jugendteams in der evangelischen Kirchengemeinde. Sie kümmert sich um einen Konfirmanden mit Trisomie 21. Frederick Adam kam durch sein Praktikum vor zwei Jahren zum gleichen Jugendteam. Er agiert im Hintergrund bei Planungen, Gesprächen und hilft in der Organisation mit. Paul-Hugo Herzig ist seit seiner Konfirmation 2015 in der Jugendarbeit tätig. Er bringt außerdem seine musikalischen und technischen Fähigkeiten in die Arbeit ein.

Der stellvertretende Redaktionsleiter dieser Zeitung, Andreas Lin interviewte stellvertretend für die Ehrenamtlichen Malena Rebmann und Felix Brache. Dabei erzählte Rebmann, dass sie immer bereit sei, bei Festen zu helfen, und sagte, dass man „Freunde kennenlernt und vieles für das weitere Leben mitnimmt.“ Brache betonte, dass die Arbeit „Menschen auch außerhalb des Internets verbindet“. Nicht nur digital, auch analog sei es heute also noch möglich, Freundschaften zu pflegen. Mit der Einladung zum Sektempfang beendete Bürgermeister Matthias Steffan den Abend.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.04.2018