Bei Sonnenschein seine Einkäufe mit dem Rad zu erledigen, oder abends eine entspannte Runde zu drehen, ist für viele eine Stück Lebensqualität. Andere sind auf den Drahtesel als Transportmittel angewiesen, um zur Arbeit zu kommen – auch bei Wind und Wetter. Letzteres trifft oft die, die ohnehin sehr sparsam mit ihrem Geld umgehen müssen. Die Fahrradwerkstatt in der Schulstraße will ihnen eine Stütze sein und bietet sozialverträgliche Räder und Reparaturen an. Manchmal gestaltet sich diese Hilfe aber etwas schwierig, wie die Organisatoren berichten: Es fehlt schlicht an helfenden Händen.

Vier ehrenamtliche Helfer kümmern sich um die Fahrradwerkstatt, die jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr geöffnet hat – theoretisch. „Meistens sind wir zu zweit“, berichtet Markus Geier, „und es kann auch schon mal länger dauern.“ Deshalb sucht die Radwerkstatt nach ehrenamtlichen Helfern mit technischem Geschick – im besten Fall mit Fahrrad-Erfahrung. „Mit genügend Helfern können wir vielleicht sogar einen zweiten Tag in der Woche öffnen“, prognostiziert Geier.

In der kleinen Garage in der Schulstraße stehen dicht aneinander mehrere Fahrräder. Sie sind sichtbar gebraucht – hier und da fehlt ein Bremszug oder der Schalthebel – aber die Räder sind theoretisch nach einigen Handgriffen einsatzbereit. Sauber aufgereiht hängen Werkzeuge an der Wand, auf der Werkbank liegt ein Handbuch für die Fahrradreparatur. Im hinteren Teil der Garage befindet sich das Ersatzteillager. Es ist eigentlich alles da, was gebraucht wird, dennoch ist die Warteliste für Reparaturen lang.