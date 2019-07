Ehrhardt darf ablehnen

Zweimal hatte der Gemeinderat das Ersuchen der Ende Mai ins Gremium gewählten Simone Ehrhardt (Die Linke), ihr Mandat nicht antreten zu müssen, abgelehnt (wir berichteten). Jetzt hat das Regierungspräsidium gegen die „Verweigerung der Anerkennung eines wichtigen Ablehnungsgrundes“ Widerspruch eingelegt. Und so wird dem Rat in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 24. Juli, 18 Uhr, nichts anderes übrigbleiben, als dem Antrag von Ehrhardt zuzustimmen und Werner Zieger als Nachrücker aufzunehmen.

Das Regierungspräsidium sah triftige Gründe, das Ehrenamt abzulehnen. Ehrhardt habe der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass sich ihre berufliche Situation seit der Aufstellung des Wahlvorschlags noch einmal verschärft habe. Wegen einer Vertretungssituation, die länger anhalte, müsse sie einen großen Anteil ihrer Arbeitszeit in Nordrhein-Westfalen verbringen. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl hatte der Entscheidung seines Gemeinderats bereits zweimal widersprochen, weil er die Gründe von Simone Ehrhardt als ausreichend angesehen hatte.

Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen unter anderem noch die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts, der Neubau einer Logistikhalle für die Feuerwehr und die Sanierung des Kleinspielfelds am Hebel-Gymnasium. ali

