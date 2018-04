Anzeige

Im April hatte der Vorstand der Siedlergemeinschaft Hirschacker zu einer Feierstunde in deren Vereinsheim „Rheintal“ eingeladen. Es galt, in einem würdigen Rahmen Vorstands- und Ehrenmitglied Erich Dietewig in den wohlverdienten Vereinsruhestand zu verabschieden. Erich Dietewig konnte allerdings die Ehrung der Siedlergemeinschaft und des Landesverbandes der Gartenfreunde bei der vergangenen Generalversammlung wegen Krankheit nicht entgegennehmen. So entschlossen sich die Siedler zu einer gesonderten Ehrungssoiree.

Der Gemeinschaftsleiter Rudi Hoffmann empfing Erich Dietewig und seine Gattin Brigitte. Er bedankte sich für das langjährige Engagement des Geehrten in der Vereins- und Vorstandstätigkeit, der er ab 1988 als Pressewart, gleichzeitig Schriftführer und von 1994 bis 2014 als Vorsitzender und Gemeinschaftsleiter innehatte. Für seine Leistungen im Vorstand der Siedlergemeinschaft konnte Rudi Hoffmann seinem Vorgänger die „Goldene Ehrennadel des Landesverbandes der Gartenfreunde mit Urkunde“ überreichen.

Ehrenvorstand Karl Greulich, der Dietewig schon Jahrzehnte kennt und schätzt, würdigte ihn in einer persönlichen Laudatio. Er war 20 Jahre Vorstand und ein Teil der Siedlergeschichte. Im Jahre 2014 wurde Erich Dietewig zum Ehrenmitglied ernannt. Die Siedlergemeinschaft Hirschacker, so heißt es in der Pressemitteilung „wünscht ihm und seiner Ehefrau Brigitte für die Zukunft Gesundheit, alles Gute und hofft, dass er der Siedlergemeinschaft noch lange in freundlicher Verbundenheit erhalten bleibt“. doz