Anzeige

Der internationale Ostereiermarkt, organisiert von Christa und Walter Treiber aus Schriesheim, ist seit Jahren eine Topadresse für besondere Kunst am Ei. Er gastiert wieder am Wochenende 3./4. März im hiesigen Schloss. Und auch diesmal gibt es Ausstellungsstücke, die für Wow-Effekte beim Betrachter sorgen werden, versprechen die Veranstalter.

50 der besten Künstler haben sich für dieses Jahr angekündigt und zeigen ihre Werke im nördlichen Zirkelbau. So verschieden wie deren Herkunft – Russland, die Schweiz, Ungarn, die Niederlande, Österreich oder Frankreich – sind auch die Techniken, mit denen sie aus gewöhnlichen Eiern kleine Kunstwerke machen. In Rumänien beispielsweise pflegt man die Tradition gebatikter Eier. In Russland werden Holz- eier wie Ikonen bemalt. Aus Polen, Tschechien und der Slowakai stammt die Kratztechnik. In Ungarn werden Eier gerne mit Metall verziert, Frankreich ist für Porzellaneier berühmt und Glaseier werden im italienischen Murano gefertigt. Mit der großen Auswahl an kunstvoll gestalteten Schalenwerk erfreut der Schwetzinger Ostereiermarkt nicht nur jedes Sammlerherz. Die Besucher bekommen auch zahlreiche Anregungen für die heimische Osterdekoration. Wer sich selbst am Verzieren versuchen möchte, kann am Leereierstand ausgeblasene Eier in allen Größen – vom kleinsten Sittich bis zum großen Straußenei – erwerben und sich bei den Spezialisten Tipps für zu Hause holen.

Hintergrund Geöffnet ist der internationale Ostereiermarkt (nördlicher Zirkel) am Samstag, 3. März, 11 bis 18 Uhr, und Sonntag, 4. März, 11 bis 17 Uhr. Beim Parkeingang wird ein Kombiticket angeboten (Park und Ostereiermarkt) für 6 Euro (Begünstigte 3 Euro). Dauerkartenbesucher zahlen an der Ausstellungskasse 4 Euro (Begünstigte 2 Euro). zg

Anekdoten gibt’s obendrauf

Gäste aus ganz Europa und den USA kommen jedes Jahr zu dieser außergewöhnlichen Ausstellung in die Kurpfalz. Sie schätzen es, mit einigen Künstlern ins Gespräch kommen zu können. Dabei werden auch einige Anekdoten erzählt.