Eigene Baumschule soll den Nachwuchs retten

„Ich habe Alarm geschlagen“, sagt der Bereichsleiter der historischen Gärten, Professor Dr. Hartmut Troll – und er wurde erhört. Die Klimafolgen bedrohen den Schlossgarten massiv (wir berichteten) – deshalb hat der Landtag von Baden-Württemberg den Staatlichen Schlössern und Gärten für dieses und nächstes Jahr jeweils 150 000 Euro zur Verfügung gestellt. Dieses Geld wurde bereits teilweise genutzt.

Ganz am Ende des Schlossgartens, bei der Wildwiese, sind einige Stellen ausgegraben. In einem großen Loch kommt ein historischer Brunnen zum Vorschein. „Hier war früher schon eine Baumschule – und die wollen wir jetzt wiederbeleben“, erklärt Troll unter anderem der Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) und den Landtagsabgeordneten Karl Klein (CDU), Manfred Kern (Grüne) und Barbara Saebel (Grüne) – die diese Förderung erst möglich gemacht haben.

Brunnen aus dem 18. Jahrhundert

Die Experten haben archäologische Forschungen und Bodenuntersuchungen veranlasst – und sie sind fündig geworden. „Der Brunnen war in einem Plan von 1767 das erste Mal gekennzeichnet“, erklärt Gartenkonservatorin Dr. Meike Kirscht. Hartmut Troll würde diesen Brunnen sogar gerne wieder nutzen. „Ob das möglich ist, muss aber alles erst noch geklärt werden.“

In der parkeigenen Baumschule sollen Jungbäume gezogen werden, die an die aktuelle Klimasituation angepasst sind. „Deshalb wurde auch der Boden untersucht. Diese Bäume sollen dann nämlich die gleichen Voraussetzungen im Boden vorfinden, wie an ihrem späteren Standort im Schlossgarten“, sagt er. Außerdem soll die Baumschule auch besondere Arten als genetische Ressource für die Zukunft sichern. „Es gibt hier noch eine Eiche, die von Kurfürst Carl Theodor und Friedrich Ludwig von Sckell umarmt wurde. Diese besonderen Bäume werden wir einzeln sanieren – sozusagen in einem Intensivbett“, erklärt Troll.

Ein weiterer Baustein soll die Pflanzenkohle sein. Durch sie wird der Boden verbessert. Momentan wird erprobt, inwieweit die Speicherkapazität der sandigen Böden für Wasser und Nährstoffe erhöht und die Baumgesundheit unterstützt werden kann. Die verschiedenen Arten müssen dabei separat betrachtet werden. Und Pflanzenkohle alleine reicht dafür nicht aus. „Kohle braucht Kompost, um aktiv zu werden“, sagt Troll. Dazu wollen die Experten das eigene Laub nutzen.

Auch der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Michael Hörmann, weiß: „Die Schäden, die wir heute an den Bäumen sehen, sind von den vergangenen zwei Jahren. Deshalb muss auch jetzt direkt gehandelt werden.“

In einem alten Buch haben die Experten zudem ein Bauminventar aus dem 18. Jahrhundert gefunden. „Wir haben das mit unserem verglichen – und etwa 70 Arten gibt es nicht mehr“, sagt Troll.

Troll, Kirscht und Hörmann betonen, dass es sich hierbei nicht nur Bäume handelt. Es sei ein Kulturdenkmal, welches für die kommenden Generationen erhalten werden muss. „Das alles ist nur mit einem größeren Pflegeaufwand möglich und wir brauchen dazu mehr qualifizierte Fachkräfte, die auch angemessen bezahlt werden. Sonst laufen sie uns spätestens dann weg, wenn sie eine Familie gründen“, erklärt Hörmann.

Ein großes Problem sei die Trockenheit, „aber wenn wir bewässern, dann müssen wir für jede Baumgruppe festlegen, wie viel Wasser sie braucht, wann der richtige Zeitpunkt zum Gießen ist und wie das Wasser am besten zu den Wurzeln gelangt. Das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Frage. Wir können nicht hier den kurpfälzischen Wasserhahn aufdrehen und die Bürger aus Schwetzingen und der Umgebung sind dann auf dem Trockenen“, erklärt Troll die Abwägung und sagt weiter: „Gerade sind wir dabei, die Basis für den Schutz des Schlossgartens zu legen.“

