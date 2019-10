Eigene Musik komponieren

Die tschechische Komponistin Katerina Pinosova-Ruzickova. © Worm-Sawosskaja

Einen Kompositionskurs mit der bekannten tschechischen Komponistin Katerina Pinosova-Ruzickova bietet das Schwetzinger Klavierstudio Worm-Sawosskaja für begabte Kinder und Jugendliche an. In Folge der langjährigen Mitgliedschaft der Stadt Schwetzingen im internationalen Verein „Europäische Mozartwege“ sowie einer engen Zusammenarbeit mit der Stadt Brünn, die dort ebenfalls Mitglied ist, veranstaltet das Klavierstudio diesen Kompositionskurs nun erstmals hier in Schwetzingen.

Geeignet ist dieser Kurs für Kinder ab acht Jahren (mit Notenkenntnissen), aber auch für Jugendliche und Erwachsene mit mindestens dreijähriger Erfahrung im Klavierunterricht, die gerne improvisieren und auch eigene Musik gestalten lernen möchten. Der Kurs findet samstags einmal monatlich im Klavierstudio Worm-Sawosskaja statt. Die Kursdauer beträgt neun Unterrichtseinheiten im Einzel- oder Gruppenunterricht. Kursbeginn ist am Samstag, 19. Oktober. Jetzt am 12. Oktober ist Anmeldeschluss.

Aufführung im Palais Hirsch

Die erarbeiteten Kompositionen sollen dann auch zu hören sein. Die Uraufführung ist für Sonntag, 5. Juli, um 17 Uhr im Palais Hirsch beim Schülerkonzert des Klavierstudios Worm-Sawosskaja geplant. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.10.2019