Eigenständigkeit lange wahren

Das Generationenbüro der Stadt bietet regelmäßig eine kostenlose Erstberatung zum Wohnen im Alter an. Die Innenarchitektin und Fachkraft für zukunftsorientiertes Wohnen, Ulla Badura, steht hierbei als Gesprächspartner zur Verfügung.

Der nächste Termin ist am Mittwoch, 21. November, 9.30 bis 10.30 Uhr im Generationenbüro am Schlossplatz. Hierfür werden Anmeldungen unter den Telefonnummern 06202/87-492 oder -493 entgegengenommen. Bei der Beratung für Mieter, Vermieter und Hausbesitzer geht es darum, ein eigenständiges Wohnen so lange wie möglich zu gewährleisten. Im Dezember findet keine Wohnberatung mehr statt. Der nächste Termin ist am 16. Januar. zg

