Ein Abend mit Diven

Beim Weihnachtsspecial der „Tuesday Night Live“an diesem Dienstag, 10. Dezember, in der Wollfabrik geht es um die größten Diven der Pop-Geschichte. Und wer kennt die großen Stimmen von Barbara Streisand, Whitney Houston, Celine Dione, Mariah Carey nicht. An diesem Abend werden ihre Songs von Kemi Cee, Susie Czech und Steffi Nerpel sowie Stammsänger Kolinda Brozovic interpretiert. Los geht’s um 20.30 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr).

Offen und wandlungsfähig überzeugt Kemi Cee bei musikalischen Wettbewerben, veröffentlicht CDs, verzaubert national wie auch international auf TV-Bühnen, singt für diverse Hitproduzenten wie Dieter Bohlen und tritt vor Millionen Fernsehzuschauern auf. Die Vollblutmusikerin stand bereits mit Weltstars wie Justin Timberlake, Nena, Ronan Keating, Shaggy und Sarah Connor auf der Bühne.

Im Background von Liquido

Stets gut gelaunt und fröhlich – so arbeitet und lebt die Musikerin „Stayfunny“ Nerpel aus Waibstadt bereits seit mehr als 20 Jahren. Und damit ist die stimmgewaltige Sängerin inzwischen in Deutschland und dem europäischen Ausland erfolgreich unterwegs. So war sie 1999 die Backgroundstimme des Welthits „Narcotic“ von Liquido und sang mit Xavier Naidoo bei seiner Show „O live Lait“.

Die Soulsängerin Susanne Czech begann mit zwölf Jahren ihre Sängerlaufbahn in einem Gospelchor und absolvierte später in Mannheim eine Gesangsausbildung in Soul-, Jazz und Popmusik. Die Sängerin überzeugt mit ihren energiegeladenen Eigeninterpretationen und gefühlvollen Soulballaden, die unter die Haut gehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.12.2019