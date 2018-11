Ein Abend mit Pink-Hits

Sie muss man einfach mal erlebt haben: Vanessa Henning, Gründungsmitglied und Frontfrau von Europas bester Pink-Tribute-Show!

Mit ihrer außergewöhnlichen Stimmqualität, Ausstrahlung und Bühnenpräsenz verkörpert die kecke Blondine wie keine andere die Aura der erfolgreichen Sängerin aus den USA und beweist immer wieder aufs Neue, dass sie ihr in nichts nachsteht. Damit hat sie in den vergangenen Jahren auch in Schwetzingen und Umgebung viele neue Fans für sich begeistern können.

Ein Ohrwurm nach dem anderen

Zuletzt kam die Band immer um Weihnachten in die Alte Wollfabrik, diesmal versüßen Vanessa Henning und ihre Truppe schon das erste Adventswochenende mit originalgetreuen Arrangements und starkem Sound im Pink-Format. Am Samstag, 1. Dezember, 20.30 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) steht „It’s all Pink“ auf der Bühne der Wollfabrik. Im Gepäck hat die Band natürlich das komplette Hit-Programm von „So what“, „Raise your glass“, „Just like a pill“ und „Get the party started“ bis hin zu den neuesten Knallern vom Album „Beautiful Trauma“. Die Anhänger der Pink-Musik dürfen sich ebenso auf authentische Kostüme und starke Choreographien freuen – die quirlige Sängerin macht keine halben Sachen. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.11.2018