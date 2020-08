Ein Abend mit Saxofon

Jochen Treu kommt mit einem Soloprogramm ins Welde Brauhaus, Mannheimer Straße 2 nach Schwetzingen. Der Musiker präsentiert dort sein Programm „FeelTheSax“ an diesem Donnerstag, 27. August, um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Sammelhut wird für den Künstler herumgereicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Allerdings wird um Reservierungen gebeten unter der Nummer 06202/5 90 60 79.

Mit Tenor- und Altsax wird Jochen Treu die Gäste mit auf eine Reise durch die Musikgeschichte nehmen. Angefangen vom Jazz der 1930er Jahre geht es durch den Blues, Soul, Funk und Reggae bis in die aktuellen Charts der Popmusik. Klassiker wie „Bakerstreet“, „Lily was here“, „Smooth operator“ und „Careless whisper“ werden dabei nicht fehlen, heißt es in einer Pressemitteilung, in der zudem ein Abend versprochen wird, der „unter die Haut“ geht und das in besonderer Atmosphäre.

Als Musiker mit Leib und Seele ist Jochen Treu regional und überregional nicht nur mit seinem Soloprogramm zu sehen, sondern auch als Saxofonist bei „Paule Panthers Groove Club“, der „Annalisse Walker Band“, bei „Schreiner – die Band“, der „Jailhouse Gang“, bei „Listen to mellow yellow“, der Tanzband „DanceHour“ und dem Jazz-Duo „Sonrisa“. zg

