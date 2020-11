Ein Abschied mit Dank und Wünschen

Wenige Tage noch, dann endet eine 114-jährige Einzelhandelsära in Schwetzingen. Lederwaren Volz in der Dreikönigstraße schließt Ende Dezember seine Türen für immer. Die Ankündigung der Ladensaufgabe von Inhaber Karl Schumm und seiner Familie sorgte bei vielen Menschen für großes Bedauern (SZ vom 31. Oktober). Denn „wir gehen zum Volz“ war in der Region ein geflügeltes Wort.

„Es ist wirklich schade, man wurde immer sehr nett bedient. Alles Gute wünsche ich Ihnen.“ – „Habe gern dort gekauft, sehr schade. Alles Gute!“ – „Sehr schade, ich habe alles dort gekauft: Kinderwagen, Buggy, coole Babysachen, alle Schulranzen und letztes Jahr auch den Schulranzen für mein Patenkind, da gab es von Karl Schumm auch noch ne tolle Trinkflasche dazu.“ Viele dieser Kommentare begleiten die Veröffentlichung der Ladenschließung auf der Facebook-Seite der Schwetzinger Zeitung. Mehr als 56 000 Menschen nahmen diese dort wahr.

„Ich bin schon als Schulkind mit meiner Schwetzinger Oma dort einkaufen gewesen; dann mit meinem Sohn (heute 30) und gehe immer noch hin“, schrieb eine Leserin und unterstrich damit, für was Lederwaren Volz in den vielen Jahren des Geschäftsbestehens stand: Es ist ein Anlaufpunkt für Generationen für trendige Accessoires bei individueller Beratung durch Experten. Und diese Fachkräfte begleiteten die Kunden über Jahrzehnte. Viele Mitarbeiter hielten Lederwaren Volz die Treue, standen in guten wie in schlechten Zeiten dem Familienunternehmen zur Seite. Viele Mitarbeiterinnen waren 25, ja sogar 35 Jahre im Laden.

Nicht nur deshalb ist es Karl Schumm und seiner Familie ein Anliegen, den langjährigen loyalen Mitarbeiterinnen und vielen Kunden Dankeschön zu sagen. Das Voranbringen des Unternehmens in all den Jahren mit den immer wieder neuen Herausforderungen und Gegebenheiten konnte nur in diesem familiären Miteinander so gut funktionieren.

Nachmieter wird gesucht

„Wieder ein tolles Geschäft weniger – sehr schade. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Gesundheit und alles Gute für Ihren weiteren Lebensabschnitt“, ist auf Facebook zu lesen. Das werden Karl Schumm und seine Familie auch in den vergangenen Wochen des Öfteren gehört haben. Nach und nach leeren sich die Regale und das Schaufenster bei Lederwaren Volz: Rabatte bis zu 70 Prozent locken nicht nur Stammkunden noch einmal an. Hier lassen sich Schnäppchen zu Weihnachten machen. Trotz allem wünschen Karl Schumm und seine Familie allen schöne Festtage und vor allem ein frohes und gesundes 2021. Sie verabschieden sich mit dem Versprechen, dass das schöne Geschäft nicht leer bleiben soll. Es werde ein Nachmieter gesucht. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020