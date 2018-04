Ein ärmlicher Tross machte den Anfang

Anzeige

Der größte Teil des Donaumooses bestand aus öder und trostloser Ebene. Nasse Grünflächen, wie Badeschwämme voll Wasser gesogen, Gräser, die sauer waren, Schilf und unzugängliche Sümpfe. Aber, es sollte anders werden. Am 17. Juli 1778 erging der Befehl zur Ausarbeitung eines Kultivierungsplanes, der im Verlaufe von zehn Jahren (infolge der politischen Unklarheit) zu keinem Erfolg kam. Erst einer 1787 neu aufgestellten Kommission blieb es vorbehalten, die Sache wieder in Fluss zu bringen. Im Frühjahr 1790 begannen groß angelegte Austrocknungsarbeiten, wofür von einer eigens hierzu gegründeten Aktiengesellschaft 300 000 Gulden flüssig gemacht wurden. In Jahren harter Arbeit legte man ein System von Entwässerungsgräben an.

Lehrer schreibt Ortsgeschichte

Im Frühjahr 1791 waren durch tausende fleißige Männerhände, wozu man auch das Militär herangezogen hat, über 8000 Tagwerk Landes trockengelegt und 10 bis 15 Häuser im Bau. Der Anfang der Kolonie Karlskron war gemacht, so dass man auf einer Erinnerungstafel, die noch heute – allerdings sehr verwittert – erhalten ist, Folgendes schreiben konnte: „Im Jahre 1794 den 26. Mai hatten Se. Churfürstlich Durchlaucht zu Pfalz-Bayern Karl Theodor die höchste Gnade, das mit großen Kosten zur besseren Benutzung gebrachte Donaumoos an diesem Platze in höchsten Augenschein zu nehmen, zu dessen dankbarer Erinnerung wurde diese Tafel gesetzt“.

Was nun folgen musste, war die Ansiedelung von Neusiedlern, wozu der nach dem Tode Carl Theodors (1799) folgende Kurfürst Maximilian, übrigens ein Schwetzinger Kind, im Jahre 1750 hier geboren, einen Aufruf erließ. Es ist bekannt, dass den Pfälzern auch damals schon ein angeborener Auswanderungstrieb eigen war und so ist es nicht ausgeblieben, dass sich einige Familien aus Schwetzingen und Umgebung entschlossen, diesem Aufruf zu folgen. Aus den Aufzeichnungen des Gewerbelehrers Menzel aus Nürnberg, der die Ortsgeschichte von Neuschwetzingen schrieb, weiß man, dass sich um das Mauthaus (Zollhaus) 1802 fünf Familien niederließen und die Kolonie „Mauthaus“ gründeten, die im Jahre 1803 Klein-Schwetzingen und dann 1805 endgültig Neu-Schwetzingen benannt wurde.

Am Karfreitag, 16. April 1802, war es, als sich auf der Straße von Unterhausen nach Neuburg, in der Gegend, wo vor noch nicht zwei Jahren Napoleons Soldaten den Österreichern ein blutiges Gefecht geliefert hatten, ein sonderbar ärmlicher Tross bewegte: Ein halbes Dutzend schwerer Bauernwagen, die unter den Planen ein wenig dürftiges Haus- und Ackergeräte erkennen ließen, kräftige Männer meist mittleren Alters marschierten schweigsam neben den Wagen her, oder führten die Pferde. Hinterher rollte ein weiterer Wagen und – da nicht alle Platz haben – ein Trupp müder Frauen und Kinder.

Im Mauthaus untergebracht

Unter diesem Tross waren fünf Familien nebst einem Brautpaar – zusammen 22 Köpfe aus Schwetzingen und Umgebung – die im Mauthaus einstweilig untergebracht wurden. Als sie sich in die Ansiedlerliste eintrugen, in die der Herr Aktuar hinzusetzte: „Die fünf Kolonistenfamilien am Mauthaus sind berufen, in dieser historischen Liste zu Anfang zu stehen.“ So waren die ersten Siedler festgestellt: „1. Johann Räpple von Schwetzingen mit Frau, 38 und 33 Jahre alt , zwei Kinder, lutherisch. 2. Gottfried Kober von Schwetzingen mit Frau, 45 und 26 Jahre alt und zwei Kinder, lutherisch. 3. Josef Centmaier von Schwetzingen mit Frau, 27 und 23 Jahre und 2 Kinder katholisch. 4. Leonhard Scholl von Wieblingen, reformiert, und des Schollen Braut 30 Jahre reformiert. 5. Johann Ziegler von Plankstadt, und Frau 40 und 38 Jahre, und 6 Kinder, katholisch.“

Erst später folgt die Eintragung des Haupttrupps der später angekommenen Siedlungslustigen. Jeder musste das wenig mitgebrachte Haus- und Ackergerät angeben. Noch niemals haben Kolonisten das geerntet, was sie gesät haben und so schrieben auch die Schwetzinger Siedler auf ihr Schild: „Die erste Generation schafft sich zu Tod, die zweite leidet Not, die dritte schneidet Brot!“

Räpple hielt Schafe

Sie haben recht behalten. Schon die zweite Generation sollte es besser haben. Es wurden von Staatswegen Probefelder angelegt, um den Neubauern ein langes kostspieliges Experimentieren zu ersparen. Aus der alten Heimat ließen sich die Schwetzinger Krapppflanzen (Wurzelgewächse aus denen Färberröte gewonnen wurde) zuschicken, die sich im neuen Boden gut entwickelten. Auch allerlei Obstarten brachten die Siedler in die baumlose Öde, eine wohltuende Abwechslung, zugleich ein angenehmes Heimatgefühl an die sonnige Pfalz mit ihrem reichen Obstbaumbestand.

Der Siedler Räpple hielt auf den nichtgenutzten Weidenflächen Schafherden, so dass diese strebsame Rührigkeit bald Früchte trug. Wir dürfen heute noch auf unsere Vorfahren stolz sein, denn alle Überlieferungen schriftlicher Art bezeugen, dass sich die Neuschwetzinger vorbildlich abhoben von den anderen Siedlern.

Von den Namen der ersten Siedler seien 1951 nur noch die Räpple vertreten gewesen, schrieb August Koob. Alle andern seien ausgestorben, aber auch ausgewandert oder in der Nachbarschaft sesshaft geworden.

