Ein Ästhet, der Lunéviller auch ärgerte

„Georges de la Tour – der Meister des Lichts“ steht im Mittelpunkt eines Vortrags. Dieser wird innerhalb des diesjährigen Jubiläums „50 Jahre Jumelage Lunéville – Schwetzingen“ am Donnerstag, 7. Februar, um 18.30 Uhr, angeboten. Kulturreferentin Dr. Barbara Gilsdorf stellt den Barockmaler Georges de la Tour (1593 – 1652) vor.

Der Meister des „Chiaroscuro“ (Helldunkelmalerei) lebte von 1620 bis zu seinem Tode in der französischen Partnerstadt. Der als Caravaggist in die Kunstgeschichte eingegangene Maler ist nach wie vor als Person geheimnisumwittert, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Es existiert keine Abbildung von ihm, und das Wenige, das über ihn bekannt ist, ist kurz erzählt: 1620 zog der Sohn eines Bäckermeisters nach Lunéville, nachdem er zwei Jahre zuvor Diane Le Nerf, die Tochter eines Finanzverwalters des Herzogs von Lothringen, geehelicht hatte. 1639 stieg der talentierte Lothringer sogar zum offiziellen Maler König Ludwigs XIII. auf.

Dass der Ästhet und begnadete Maler auch ein unangenehmer Zeitgenosse sein konnte, bezeugt ein Dokument des Jahres 1646. Demzufolge beschwerten sich Bürger von Lunéville über Georges de la Tour beim Herzog, weil er „sich beim Volk verhasst macht durch die große Zahl von Hunden, die er sich hält, als wäre er der Herr des Ortes“ und „der die Hasen ins Korn treibt, es verdirbt und zertrampelt“. Seine spezifische Malerei, die durchweg dunkel gehaltenen und nur durch Kerzen erleuchtete Nachtstücke und die launigen Szenen aus dem Schelmenleben sind dagegen bekannt und hoch geachtet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.01.2019