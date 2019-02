Ein Auchroisk mit Madeira-Finish?

Rudi Müller ist ja dafür bekannt, dass er sich gute Fässer in Schottland aussucht, sie nach Schwetzingen importiert, teils zu einem Finish umlagert und dann in seine schönen Apothekerflaschen abfüllt. Auch diesmal hat der Whisky-Experte von der Firma Futterer wieder zwei ganz neue Abfüllungen am Start bei der Whisky-Spring im Schloss. Aus der Speyside-Brennerei Auchroisk hat er einen zehnjährigen Whisky für einige Monate in einem Madeira-Fass nachreifen lassen, das hat ihm Milde im Geschmack und Farbe im Aussehen verliehen und ist in Fassstärke zu haben. Zudem bietet Müller einen Craigellachie in Fassstärke an, der zwölf jahrelang im Bourbon-Fass reifte, auch etwas, was man von der Brennerei direkt nicht bekommt. Und natürlich ist und bleibt Spirituosen Futterer mit der gesamten Range von Ardbeg, Aberlour, Glenlivet und Glenmorangie einer der wichtigen Anbieter auf der Messe.

Wer dieses Jahr als Besucher dabei sein will, der sollte sich möglichst auf Freitagabend ab 17 Uhr oder auf Sonntag einrichten, denn der Samstag ist schon im Vorverkauf weitgehend ausgebucht. Aber gerade der Freitag wird zur fünften Auflage der Messe ja erstmals angeboten und es gibt beim Pre-Opening Verlosungsaktionen zum Jubiläum, verspricht Veranstalter Joe Seidel. Mit dem Eintrittsticket bekommt jeder Besucher ein Nosing-Glas, die Whiskys stehen dann an den jeweiligen Ständen zu Sonderpreisen zum Probieren bereit – mehr als 1000 verschiedene Abfüllungen. Natürlich können die dann auch flaschenweise mit nach Hause genommen werden.

Neben den schottischen und diesmal einer deutlich größeren Auswahl an irischen Whiskeys, die Fachhändlerin Mareike Spitzer hier erstmals geballt anbietet, gibt es immer mehr Brennereien aus Deutschland, die nach Schwetzingen kommen. So zum Beispiel Saillt Mór aus Bad Dürkheim. Ralf Hauer hat inzwischen fünf Sorten im Verkauf – und manchmal noch eine Fassprobe dabei. Zwei sind ganz neu: eine 5 Jahre und 9 Monate in einer Port Pipe gelagerter rot-dunkle 57,6 Prozent starke Fasstärke. Oder der 4 Jahre und 7 Monate im nur 110 Liter großen Oloroso-Sherry-Fass gereifte Tropfen, der mit 30 Prozent getorftem und 70 Prozent ungetorftem Malz gebrannt und mit 60,9 Prozent abgefüllt wurde.

Falke exklusive aus Schwetzingen ist natürlich auch mit einem tollen Stand vor Ort – mit der Marke Edradour, dem Farmer-Whisky Kilchonan von der Insel Islay und mit zwölf tollen Tropfen des unabhängigen Abfüllers Signatory sowie der neuen, aufstrebenden Marke Wolfburn.

Info: Wollen Sie gratis zur Messe? Wir verlosen Tickets für Sonntag, 24. Februar

