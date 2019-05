Ein Blick auf den Verkehr

2 Fotos ansehen Verkehrsexperte Matthias Gastel gibt Tipps. © Kaminski/Grüne

Mit dem bahnpolitischen Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion und Verkehrsexperten Matthias Gastel steigen die Schwetzinger Grünen in den Sattel. Zu einer Radtour durch die Stadt sind interessierte Bürger am Donnerstag, 23. Mai, um 16 Uhr willkommen. Treffpunkt ist am Bahnhof in Schwetzingen. Für die Tour sind etwa eineinhalb Stunden vorgesehen.

Dabei soll bei Zwischenstopps über die aktuelle Verkehrssituation und die zukünftige -entwicklung in der Stadt diskutiert werden. Geplante Haltepunkte sind das Pfaudler-Areal, Zähringerstraße/Bismarkplatz/Frie-drichstraße, dann geht’s über die Fahrradstraße zu Carl-Theodor-Straße, Kauflandkreisel in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Im Anschluss spricht Gastel in der Gaststätte „Blaues Loch“ ab 18.30 Uhr über die Mobilität der Zukunft und wie die Verkehrswende in Schwetzingen gelingen kann. Das Ende ist für 20.30 Uhr vorgesehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.05.2019